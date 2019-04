Milan, Piatek nella storia: è il quinto a segnare più di 20 gol al debutto in Serie A

Il gol contro l’Udinese è il ventesimo di Piatek in Serie A: il polacco è il quinto giocatore a superare la soglia dei 20 gol alla prima stagione in Serie A

Il pareggio per 1-1 ottenuto dal Milan contro l’Udinese non è sicuramente un risultato positivo per i rossoneri, i quali vedono allontanarsi l’obiettivo qualificazione in Champions League. Una delle poche note positive della serata di ieri è il solito Krzysztof Piatek, autore della rete del vantaggio del Milan. Quello segnato contro i friulani è il gol numero 20 in Serie A del centravanti polacco, un numero da record visto che quella attuale è la sua prima stagione nel campionato italiano.

A partire dall’annata 1959/1960, infatti, solo in quattro prima di Piatek erano riusciti a superare la soglia dei 20 gol alla prima stagione in Serie A. Ecco l’elenco dei detentori del prezioso record: