Piccoli Cagliari: «Qui tutti gli INGREDIENTI per fare bene; ecco cosa mi ha CONVINTO»

Le parole di Roberto Piccoli, nuovo attaccante del Cagliari, nella conferenza stampa di presentazione con i rossoblù

Roberto Piccoli è un nuovo attaccante del Cagliari. L’ex giocatore del Lecce ha deciso di accettare il progetto della squadra rossoblù con Davide Nicola al timone. Piccoli si è presentato in conferenza stampa, direttamente dal ritiro in Valle d’Aosta. Ecco le sue dichiarazioni:

CAGLIARI – «Sicuramente a Lecce mi sono trovato molto bene, però ora sono a Cagliari in una piazza altrettanto calda, che stimola molto i calciatori e ho grande voglia di mettermi a disposizione e dare il massimo. La fiducia del Club fa piacere e motiva molto, sono un classe 2001 e ho strada davanti, così come altrettanta ne ho percorsa. Sto crescendo molto, voglio cercare di alzare ulteriormente l’asticella per raggiungere insieme ai compagni gli obiettivi. Innanzitutto puntiamo alla salvezza, poi si vedrà, certamente bisogna essere ambiziosi, senza perdere di vista le proprie possibilità e lavorando sodo nel quotidiano».

CONVINTO – «Mi ha convinto la bontà del progetto, la volontà del mister di allenarmi, le dimensioni e le caratteristiche della tifoseria che vive per il Cagliari, e che ho conosciuto da avversario capendo bene quanto possa essere un fattore nello spingere la squadra. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, ne sono convinto».

RUOLO – «Non ho grandi problemi nel giocare accanto ad un’altra punta centrale o da solo con uno o più elementi a supporto. Sono a disposizione del sistema di gioco che sceglierà il mister, mi piace attaccare la profondità, tirare in porta con entrambi i piedi, lavorare con e per la squadra, quello che chiede Nicola: essere parte di un calcio propositivo, aggressivo, verticale. Il vivaio dell’Atalanta ti forma al meglio, ho vissuto varie esperienze, sono passato per qualche difficoltà, una stagione quasi del tutto vissuta ai box per un infortunio, sono tutte tappe della mia crescita e che mi hanno portato sino a qui».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24.COM