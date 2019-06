Pinamonti Genoa, per l’attaccante l’occasione di diventare grande

Pinamonti e il Genoa, una storia destinata presto a concludersi. Sotto l’ala di Andreazzoli con la possibilità di crescere definitivamente

Le strade di Andrea Pinamonti e del Genoa stanno per incrociarsi. È il Grifone la squadra che ha deciso di puntare forte sul talento sbocciato lo scorso anno col Frosinone. Al suo primo anno di Serie A ha subito convinto, attirando su di lui grandi attenzioni. Al campionato si aggiunge il Mondiale Under 20 da protagonista, conclusosi in semifinale.

La necessità dell’Inter di fare cassa per portare avanti nuovi investimenti l’ha allontanato dalla casacca nerazzurra, ma avrà l’occasione di diventare grande sotto la guide del neo tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli. Un maestro di calcio, colmo d’esperienza, che non può che far bene al giovane attaccante. A lui la responsabilità di far salire il rendimento dell‘attacco rossoblù, avaro di gol dalla partenza di Piatek.