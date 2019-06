La lunga estate di Pinamonti tra l’Italia e l’Inter: il mercato incombe, ma Conte lo vuole vedere all’opera in ritiro

La lunga estate di Pinamonti. Al tramonto di una stagione da cinque reti con la maglia del Frosinone, nello splendore di un Mondiale Under 20 vissuto da straordinario protagonista azzurro. Prestazioni che hanno alimentato l’interesse di mezza Europa intorno al ragazzone classe 1999 di proprietà dell’Inter. E hanno fatto drizzare le antenne ai nerazzurri stessi.

E in particolare al neo tecnico Conte, che vorrebbe ora vedere la punta all’opera in ritiro. Per decidere poi solo nel corso dell’estate se privarsi o meno di lui. In prestito o comunque con diritto di recompra, naturalmente: in casa Inter non si vuole correre il rischio di vivere un secondo caso Zaniolo. Perché, anche in questo caso, le qualità di certo non mancano.