Pioli: «Momento eccitante. Ibrahimovic è il faro di questo Milan». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan. Le sue parole.

GUARDARE LA CLASSIFICA – «Non ce n’è bisogno. Siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo. E’ il momento più entusiasmante ed eccitante che possiamo vivere. Siamo concentrati per la partita di domani».

MORALE DOPO LA SCONFITTA NEL DERBY DI RITORNO – «I nostri tifosi hanno già vinto loscudetto. Sono i migliori e ci coccolano sempre. Per quanto riguarda il derby non conta così tanto, ma conta soltanto la partita di domani».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è il faro di questa squadra. Quello che sta facendo per essere disponibile è eccezionale. Ieri e oggi si è allenato bene e partirà con la squadra».

REBIC – «Ante soffre di una tendinite cronica al ginocchio. All’intervallo a provato a fare qualcosa ma non ci è riuscito. Per fortuna ci sono voluti solo due giorni di fisioterapia per recuperare e domani ci sarà».

