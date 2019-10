Pioli Milan, l’accoglienza fredda dei tifosi nel primo giorno a Milanello per il tecnico subentrato ieri a Giampaolo

Se su Twitter imperversava l’hashtag #PioliOut, a Milanello ieri non ha tirato un’aria migliore. Nessun tifoso, infatti, ha atteso l’arrivo di Pioli per il suo primo allenamento in rossoneo.

Sessione in cui – secondo Il Corriere dello Sport – il tecnico ha subito lavorato sul 4-3-3: Calhanoglu che rischia il posto, Suso tornerà nel tridente insieme a Piatek e Leao, mentre a centrocampo sarà duello Bennacer-Biglia.