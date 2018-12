Pioli sbuffa: «Il rigore non c’era. I miei giocatori ora stanno di m***a»

Stefano Pioli in conferenza stampa post Fiorentina-Juventus è tornato sull’episodio del rigore dello 0-3: «Non c’era»

Dopo un buon primo tempo, la Fiorentina si scioglie come neve al sole e crolla sotto i colpi della Juve. I viola sono a corto di vittorie da oltre due mesi e Stefano Pioli è demoralizzato per gli ultimi risultati. L’ultimo successo risale al 30 settembre contro l’Atalanta: «In questo momento i miei giocatori stanno di m…» ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa al Franchi dopo lo 0-3 interno. Il rammarico per Pioli è anche per il rigore dello 0-3: «Il rigore non c’era. Edimilson è a un metro di distanza, la palla tocca sulla coscia e poi va sulla mano. Ma per me questi non sono rigori, non so perché si continua a fischiare questi falli di mano».

L’allenatore dei viola ha poi aggiunto: «I due tempi li abbiamo cominciati bene, penso all’occasione di Benassi. Il risultato è bugiardo rispetto all’andamento della gara, però oggi avevamo contro una squadra nettamente più forte. Dispiace per il primo gol e non aver sfruttato l’avvio di secondo tempo dove avevamo creato. Il rigore non c’era per me, ho già parlato con Rizzoli, se prima sbatte su un’altra parte del corpo, per me, non è rigore. Però non mi attacco a questo, abbiamo sbagliato poi in quell’occasione uscendo male dall’area sulla loro pressione e puoi pagare caro». Chiusura dedicata al mercato invernale: «Mercato? Se ci sarà l’occasione ci faremo trovare pronti per migliorare. Non finalizziamo ed è un peccato, ci sono momenti così. Stiamo sostenendo i nostri attaccanti, manca ancora tanto al mercato di gennaio».