Inzaghi: «Ho tempo per diventare un tecnico importante in Serie A»

Filippo Inzaghi riparte dal Benevento dopo la sfortunata parentesi al Bologna: le parole dell’allenatore sulla nuova esperienza e sul futuro

Dopo il Milan, il Venezia e il Bologna, Pippo Inzaghi ricomincia dal Benevento. Il tecnico ha accettato l’incarico in Serie B ed è più carico che mai. A Sportweek, l’ex attaccante ha rilasciato un’intervista che uscirà il 17 agosto. Ecco un’anticipazione.

ALLENATORE – «Io non guardo la categoria: amo lavorare dove c’è entusiasmo e qui l’ho trovato. Per diventare un tecnico importante anche in A c’è tempo. Intanto voglio guadagnarmela qui. Se mi guardo allo specchio mi vedo cambiato. Troppi capelli bianchi. Ma se mi guardo dentro sono sempre io, innamorato del pallone».

FIGLI – «Spero presto di avere un figlio. Ho un rapporto molto forte con i figli di Simone (il fratello, ndr), anche se li vedo poco purtroppo».