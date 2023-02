Piqué: «I miei ultimi mesi sono stati duri, non ho visto niente dei mondiali»

Piqué ha parlato del suo addio al calcio: «Avevo bisogno di staccare. Non ho visto nessuna partita dei Mondiali»

Gerard Piqué ha parlato in una diretta social del suo addio al mondo del calcio giocato e al Barcellona. Di seguito le sue parole sugli ultimi mesi vissuti da calciatore.

«I miei ultimi mesi sono stati duri e avevo bisogno di staccare. Non ho visto nessuna partita dei Mondiali, nemmeno la finale per intero. Messi è il migliore al mondo in questo momento e penso che sia il migliore di sempre tra chi ha vinto i Mondiali. Vincerli era il suo sogno»