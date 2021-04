Pirlo Juventus: lo scenario in caso di sconfitta contro il Napoli

Pirlo Juventus, cosa succede ora? Lo scenario in caso di sconfitta col Napoli per quanto riguarda l’allenatore bianconero

Guido Vaciago su Tuttosport ha inquadrato la situazione attuale in casa Juventus dopo il pareggio contro il Torino. La possibilità di vedere Pirlo in panchina contro il Napoli è vicina a essere un’assoluta certezza, ma lo scenario potrebbe cambiare in caso di sconfitta.

Se la Juve dovesse vincere, si legge, tutto verrebbe accantonato, ma con un ko lo scenario di crisi si aprirebbe su orizzonti più cruciali e il ritorno di Allegri tornerebbe prepotente come ipotesi. L’allenatore toscano tornerebbe volentieri sulla panchina bianconera.