Pirlo strizza l’occhio alle milanesi per la stagione appena iniziata: «Inter rivale della Juve, il Milan farà bene con Giampaolo»

Andrea Pirlo ha risposto presente all’invito alla “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup“, competizione benefica giunta alla sua sedicesima edizione. A Torino l’ex calciatore si è espresso sulle potenzialità delle milanesi. Riservando parole al miele per entrambe.

Le sue parole: «Il campionato è appena iniziato e il mercato è ancora aperto per qualche ora, ma in questo momento credo che l’Inter di Conte sia la squadra più attrezzata per sfidare la Juve in campionato. Il Milan? Il ciclo è appena iniziato: Giampaolo è l’allenatore giusto per la piazza rossonera, ma ci vuole un po’ di tempo. Anche Boban e Maldini stanno operando bene, sempre in considerazione dei limiti imposti dalla Uefa».