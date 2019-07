Pirlo tra le icone di Fifa 20: l’annuncio è virale – FOTO

La grandezza calcistica di Andrea Pirlo viene riconosciuta anche da uno dei videogiochi di calcio più famosi. Infatti l’EA Sports ha annunciato l’inserimento del centrocampista tra le icone del gioco.

Non si conoscono ancora i valori nel gioco di Pirlo, ma sicuramente il suo inserimento in questa particolare categoria aumenta la leggenda del centrocampista, campione del mondo con l’Italia ne 2006.

Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart 🙌🙌🙌@Pirlo_official will be an ICON in #FUT20. Full feature reveal on 31.7 pic.twitter.com/Ggv30JuZde

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 27, 2019