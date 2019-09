Pisa, mille tifosi e super Marconi per battere il Chievo

La squadra di D’Angelo si presenta nel migliore dei modi in vista della trasferta di Verona contro il Chievo

Il Pisa si prepara alla trasferta di Verona per affrontare il Chievo e lo farà nel migliore dei modi. Una trasferta che poi così trasferta non sarà visti i mille tifosi che da Pisa si recheranno a Verona per sostenere la squadra.

L’entusiasmo è alle stelle complice l’ottima partenza in campionato e il 4-1 rifilato domenica alla Cremonese. Se Marconi non avesse sbagliato il rigore contro il Benevento nel finale la squadra di Luca D’Angelo sarebbe a punteggio pieno. Niente per cui disperarsi, visto il record di Serie B eguagliato dall’attaccante: 3 reti nelle prime 3 giornate.