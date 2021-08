Pjanic Juventus, ritorno più vicino: c’è un ultimo nodo da sciogliere

Calciomercato Juventus: i bianconeri e Pjanic sono sempre più vicini al riabbracciarsi, ma ci sarebbe ancora un ultimo nodo da sciogliere

Come riferito da Tuttosport, Miralem Pjanic e la Juventus sono sempre più vicini. Mercoledì sera a Milano, il suo agente Fali Ramadani ha parlato con il direttore Federico Cherubini: non è il primo colloquio ma è stato compiuto un ulteriore passo in avanti.

L’ultimo nodo da sciogliere resta l’ingaggio del centrocampista, che al Barcellona percepisce 8.5 milioni di euro e che la Juventus vorrebbe limare con un contributo del club blaugrana. Al momento, il Barça non ha questa intenzione.