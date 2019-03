Miralem Pjanic potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Il centrocampista della Juventus piace al Real Madrid

C’è Miralem Pjanic nel mirino del Real Madrid. Il centrocampista della Juventus è stato inserito nella lista della spesa di Zidane. Il tecnico francese ha chiesto grandi acquisti, vuole rinnovare la formazione delle merengues e il bosniaco potrebbe far parte della rifondazione dei Blancos. Previste grandi spese in Europa, con il Real pronto a investire 500 milioni di euro. Circa 80 potrebbero finire nelle casse della Juventus per Miralem. Il bosniaco, che in estate ha firmato il rinnovo fino al 2023 ma che percepirà l’aumento solo a partire dalla prossima stagione, potrebbe cambiare aria.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ieri a pranzo c’è stato un incontro tra Fali Ramadani, agente di Pjanic e Jovic, e José Angel Sanchez che rappresenta il Real Madrid. Il braccio destro di Florentino Perez ha ribadito l’interesse dei Blancos nei confronti di Pjanic. Le parti ufficialmente hanno parlato di Luka Jovic, gioiello dell’Eintracht Francoforte nel mirino del Barcellona, ma secondo la stampa spagnola uno degli argomenti principali del pranzo spagnolo ha riguardato proprio il centrocampista bosniaco. La posizione della Juve è chiara: Pjanic non è incedibile, andrà via però solo con un’offerta tra gli 80 e i 100 milioni, cifra che il Real è disposto a investire.