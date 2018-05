Playoff Serie C 2018: tabellone e date, tutto ciò che c’è da sapere

Playoff di Serie C stagione 2017/2018: regolamento, date, partite, fasi e accoppiamenti delle sfide che decideranno le promozioni in Serie B. Finale a Pescara il prossimo 9 giugno…

La stagione regolare è terminata: adesso comincia la fase saliente della Serie C, quella che deciderà le retrocessioni con i playout ma, soprattutto, quella che deciderà le promozioni in Serie B tramite playoff. A contenderseli ben ventotto squadre, ovvero quelle arrivate dalla seconda alla decima posizione nei tre gironi della Serie C (girone A, B e C) più la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (l’Alessandria, che essendo arrivata sesta nel girone A ha lasciato spazio all’undicesima del proprio raggruppamento, il Giana Erminio). Queste ultime sognano di fare compagnia alle squadre già ufficialmente in massima serie, quelle arrivate prime nei rispettivi raggruppamenti: Livorno, Padova e Lecce. I playoff, da regolamento (un po’ cervellotico a dire il vero), si articoleranno in questa maniera:

Nella prima fase prenderanno parte le squadre classificatesi dalla quarta alla decima posizione di ogni girone con gara singola in casa della meglio classificata (la quinta affronterà la decima, la sesta la nona, la settima l’ottava) le vincenti passeranno poi alla fase successiva. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti di gioco passerà il turno la squadra meglio piazzata nella stagione

di gioco passerà il turno la squadra meglio piazzata nella stagione Nella seconda fase alle tre squadre vincenti del primo turno, si aggiungeranno le quarte classificate: quest’ultima affronterà quella peggio piazzata in campionato delle tre che sono passate, mentre le restanti due si sfideranno a loro volta. In caso di pareggio al termine dei 90 minuti di gioco passerà il turno la squadra meglio piazzata nella stagione regolare (ovvero nel suo campionato)

Nella terza fase ( Fase Nazionale ) parteciperanno le due squadre che hanno passato il turno per ogni girone (sei), a cui verranno aggiunte le tre terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (l’Alessandria) per un totale di dieci squadre che verranno accoppiate con sorteggio in due urne (teste di serie e altre squadre) e si sfideranno in partite di andata e ritorno (le teste di serie però, ovvero le tre terze classificate, l’Alessandria e la squadra delle sei passate dalla fase precedente che aveva il miglior piazzamento/punteggio in classifica in campionato, disputeranno il ritorno in casa): in caso di pareggio al termine dei 180 minuti , passerà la meglio piazzata

) parteciperanno le due squadre che hanno passato il turno per ogni girone (sei), a cui verranno aggiunte le tre terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (l’Alessandria) per un totale di dieci squadre che verranno accoppiate con sorteggio in due urne (teste di serie e altre squadre) e si sfideranno in partite di andata e ritorno (le teste di serie però, ovvero le tre terze classificate, l’Alessandria e la squadra delle sei passate dalla fase precedente che aveva il miglior piazzamento/punteggio in classifica in campionato, disputeranno il ritorno in casa): in caso di pareggio al termine dei , passerà la meglio piazzata Nella quarta fase alle cinque qualificate si aggiungeranno le tre seconde classificate (otto squadre totali) che verranno accoppiate in due urne (teste di serie, che giocheranno il ritorno in casa, e altre squadre): tra le teste di serie le tre seconde classificate più la squadra qualificata meglio classificata col migliore punteggio tra le altre. In caso di pareggio al termine dei 180 minuti, passerà sempre la meglio piazzata in stagione regolare (nel suo campionato)

Nella quinta fase (semifinali, Final Four ) parteciperanno le quattro qualificate accoppiate con sorteggio integrale con sfide di andata e ritorno che si terranno a Pescara dal 4 al 9 giugno prossimi: in caso di parità al termine dei 180 minuti ci saranno tempi supplementari da un quarto d’ora l’uno e eventualmente rigori

) parteciperanno le quattro qualificate accoppiate con sorteggio integrale con sfide di andata e ritorno che si terranno a dal al prossimi: in caso di parità al termine dei 180 minuti ci saranno tempi supplementari da un quarto d’ora l’uno e eventualmente rigori La finalissima in programma il 9 giugno si disputerà con partita secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno tempi supplementari e calci di rigore

Playoff Serie C 2018: accoppiamenti e tabellone

PRIMO TURNO

Girone A

Viterbese-Pontedera (venerdì 11 maggio a Viterbo)

Carrarese-Pistoiese (venerdì 11 maggio a Carrara)

Piacenza-Giana Erminio (venerdì 11 maggio a Piacenza)

Girone B

FeralpiSalò-Mestre (venerdì 11 maggio a Salò)

Albinoleffe-Renate (venerdì 11 maggio a Bergamo)

Bassano-Pordenone (venerdì 11 maggio a Bassano)

Girone C

Cosenza-Sicula Leonzio (venerdì 11 maggio a Cosenza)

Monopoli-Virtus Francavilla (venerdì 11 maggio a Monopoli)

Casertana-Rende (venerdì 11 maggio a Caserta)

Leggi anche: PLAYOFF-PLAYOUT SERIE B: DATE E REGOLAMENTO