Playout Serie B: questa sera Venezia-Salernitana, Cosmi ha solo un risultato

Questa sera Venezia e Salernitana si sfidano per il ritorno dei playout di Serie B. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei campani

Playout Serie B atto II. La partita che non si doveva giocare troverà il suo epilogo stasera a Venezia dove i padroni di casa sfideranno la Salernitana. Si riparte dal 2-1 dello stadio Arechi in favore degli uomini di Menechini.

Solo che qui non funziona come in Europa, ovvero che il gol in trasferta vale doppio. E quindi se i lagunari vincono con una rete di scarto, si va ai supplementari; alla squadra guidata da Cosmi serve un successo con due gol di scarto per essere salvo. Pareggio e vittoria invece, due risultati su tre, permetterebbero ai campani di essere salvi e rimanere in cadetteria.