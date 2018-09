Caso plusvalenze: processo-bis al Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione

Ricomincia il processo contro il Chievo per il caso delle presunte plusvalenze fittizie messe in atto col Cesena: la Procura Federale chiede 15 punti di penalizzazione per i veneti

Sembra una barzelletta, ma non lo è: il Chievo nel mirino della giustizia sportiva per il caso delle presunte plusvalenze fittizie di molti giovani messe a bilancio nelle stagioni precedenti con il Cesena. La vicenda non è per nulla nuova: già ad inizio estate la Procura Federale aveva infatti deferito le due società, arrivando a punire quella romagnola (nel frattempo però fallita), ma archiviando la posizione scaligera per un “vizio di improcedibilità”. Di fatto, il presidente clivense Luca Campedelli non era stato convocato in udienza (in realtà era stato convocato, ma solo telefonicamente, quindi senza seguire le prescrizioni di regolamento) e ciò aveva portato il 25 luglio scorso alla chiusura del caso. Una chiusura a quanto pare solo momentanea, perché nelle settimane scorse il procuratore federale Giuseppe Pecoraro è tornato all’attacco chiedendo un nuovo deferimento per il Chievo.

Oggi, 12 settembre, stando alle indiscrezioni di stampa, dovrebbe dunque ripartire il processo contro la società veneta, esattamente 49 giorni dopo l’ultimo (fallito). Sarebbero chiare anche le richieste di Pecoraro alla FIGC, ovvero 15 punti di penalità per il Chievo nella stagione appena cominciata e, dulcis in fundo, l’inibizione per 36 mesi (tre anni) per il presidente Campedelli. La difesa clivense si baserà a quanto sembra su alcuni errori commessi dalla Procura nella valutazione dei cartellini dei giocatori presi in esame nella vicenda: errori che porterebbero di fatto il reale valore delle plusvalenze ad appena un paio di milioni di euro, depenalizzando dunque l’ipotesi di reato per la società veneta.