Pochettino post amichevole: «Mi scuso con i giocatori dello United»

Mauricio Pochettino parla dopo l’amichevole del suo Tottenham con il Manchester United: le sue scuse ai Red Devils

Dopo l’amichevole giocata dal suo Tottenham contro il Manchester United, e vinta dai Red Devils 2-1, Maurizio Pochettino ha parlato così.

«Mi scuso con lo United per conto dei nostri giocatori. Non era loro intenzione. Mi aspetto lo stesso perché nel secondo tempo c’è stata un’azione che ci hanno fatto. Alcune situazioni mi hanno infastidito un po’. Non sono contento. È stata una partita amichevole. A volte possono accadere cose spiacevoli» ha dichiarato il tecnico argentino.