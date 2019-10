Pochettino: «Non ho intenzione di mollare, non facciamo drammi»

In conferenza stampa Maurizio Pochettino ha parlato anche della possibilità di esonero o dimissioni dopo il clamoroso ko in Champions

Dopo il clamoroso ko in Champions contro il Bayern Monaco, Maurizio Pochettino è finito sul banco degli imputati e in Inghilterra si sono rincorse le voci di un suo possibile esonero da manager del Tottenham. Lo stesso tecnico degli Spurs ha voluto smentire tale voci in conferenza stampa.

«Sono qui da cinque anni e mezzo e in ogni conferenza mi avete chiesto del mio futuro. Spero che lo chiederete ancora, così potrò restare qui almeno altri cinque anni. Sento di avere il pieno sostegno della squadra: non ho dubbi che i calciatori diano sempre il massimo: giocano prima per loro e le loro famiglie, poi per il club e lo staff tecnico. La prima mezzora contro il Bayern è stata la migliore della stagione, ora dobbiamo solo trovare le sensazioni positive e lavorare. Non facciamo drammi»