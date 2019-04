La Juve sogna il ritorno di Paul Pogba. Il club bianconero pensa al francese ed è pronto a cedere Douglas Costa, Pjanic e/o Alex Sandro

La Juventus pensa alla prossima stagione. Come vi abbiamo riferito in esclusiva, i bianconeri hanno avviato i contatti con Jorge Mendes per Ruben Neves dei Wolves, ma il regista portoghese, classe ’97, non è l’unico colpo nel mirino della Juve. Secondo Il Corriere dello Sport, la Juve vuole farsi un grande regalo per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo appena conquistato e ha già individuato l’obiettivo: Paul Pogba. Il centrocampista classe ’93, autore di 16 gol in questa stagione, potrebbe andare via dal Manchester United in caso di mancata qualificazione alla Champions.

La formazione inglese è a forte rischio e al momento è fuori dai giochi. La strada non è in discesa perché il Real Madrid è in pole ma una cosa sembra certa: Paul lascerà il Manchester United, nonostante l’arrivo di Solskjaer in panchina al posto di Mourinho. Il francese non ha più un gran feeling con il pubblico di Old Trafford e difficilmente resterà allo United. La Juve c’è e spera nei buoni rapporti con Mino Raiola. I bianconeri però non possono permettersi follie dopo l’affare Ronaldo e per arrivare al francese servono un paio di cessioni eccellenti: possibili gli addii di Douglas Costa ma anche Pjanic o Alex Sandro per finanziare il colpo Paul Pogba.