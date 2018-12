La Juventus fa sul serio per Pogba. Dall’Inghilterra notizie di calciomercato: offerta bianconera al Manchester United

Paul Pogba nel mirino della Juventus. Il centrocampista del Manchester United, classe ’93, è in rotta con Mourinho. L’ex portavoce del tecnico portoghese ha parlato così del rapporto tra Mou e il francese: «Pogba vale molto a livello commerciale, quello si. Il club in soli sei mesi ha praticamente recuperato quanto speso per il suo acquisto. Tuttavia senza mastini come Matuidi e Kanté al suo fianco non vale niente in campo. Il Manchester United non ha dato a José Mourinho i mastini che chiedeva e adesso Paul sta spiccando come il giocatore che perde più palloni in Premier League e secondo il tecnico è come Balotelli, poiché il loro talento è inversamente proporzionale alla loro professionalità».

Dall’Inghilterra arrivano importanti voci sul futuro del Polpo. Il centrocampista è in rotta come Mourinho e secondo il Sun è pronto ad andare via. Idea complicata per gennaio ma secondo gli inglesi, i bianconeri ci stanno facendo un pensierino e nei prossimi giorni potrebbero presentare un’offerta al Manchester United. La proposta in arrivo da Torino, secondo il tabloid britannico, si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro. Attese nuove conferme.