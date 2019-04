Paul Pogba sarebbe ormai ad un passo dall’addio al Manchester United: il centrocampista francese attratto dal Real Madrid, ma resta in ballo anche l’ipotesi Juventus

Sarebbe arrivata al capolinea l’avventura di Paul Pogba con il Manchester United: a riportarlo stamane L’Equipe, che spiegherebbe come il centrocampista francese nelle ultime settimane abbia già trovato modo di comunicare al club inglese la propria decisione di lasciare alla fine di questa stagione. Alla base della scelta l’ennesima stagione difficile dei Red Devils, nonostante il cambio in panchina con Ole Gunnar Solskjaer che ha rilevato José Mourinho, ma non solo: Pogba avrebbe l’ambizione di cedere al corteggiamento di Zinedine Zidane al Real Madrid, mentre sullo sfondo, sfumata, resta ancora l’ipotesi di un possibile ritorno alla Juventus.

Nei giorni scorsi del resto il campione del mondo in carica aveva già in qualche modo fatto presente l’interesse nei confronti del Real («Il Real Madrid è un club da sogno per tutti, uno dei più importanti al mondo. Essere allenato da Zidane sarebbe fantastico»). A pesare ulteriormente inoltre la quasi sicura mancata qualificazione dello United alla prossima Champions League che avrebbe fatto il resto.