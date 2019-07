Pogba, offerta mostruosa del Real Madrid: i dettagli

Pogba, offerta mostruosa del Real Madrid per il centrocampista francese: i dettagli sulla trattativa che potrebbe portarlo in Spagna

Il Real Madrid farebbe sul serio per Paul Pogba. Dopo l’addio di Gareth Bale, direzione Cina, il club avrebbe formulato un’offerta mostruosa al Manchester United.

Come riportato dal tabloid britannico Sun, il Real Madrid avrebbe offerto 150 milioni di sterline, ovvero 166 milioni di euro per strappare il francese allo United, e per vincere la concorrenza della Juve, che guarda con interesse ad un ritorno del Polpo.