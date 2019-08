Politano accoglie Lukaku: «Giocatore che fa la differenza»

Matteo Politano non vede l’ora di giocare con Lukaku e al termine di Valencia Inter parla così del centravanti belga

Tornato in campo dopo il lungo stop, Matteo Politano non ha sfigurato né contro Tottenham né contro Valencia. L’ex Sassuolo dovrà faticare tanto per conquistare una maglia da titolare quest’anno visto l’arrivo di Lukaku e, probabilmente, Dzeko. Le parole di Politano a InterTv.

«La preparazione sta andando bene, sto cercando di raggiungere la migliore condizione e di imparare i movimenti che vuole il mister. Secondo me la squadra è a buon punto, mancano ancora quindici giorni all’inizio del campionato, lavoriamo tanto e fisicamente sto bene. Lukaku? L’impressione è super positiva, è un giocatore che fa la differenza e siamo contenti di averlo con noi»