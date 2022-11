Polonia, Bereszynski: «Siamo più tranquilli rispetto al Mondiale scorso»

Bartosz Bereszynski, difensore della Polonia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d’esordio della sua Nazionale ai Mondiali in Qatar

Bartosz Bereszynski, difensore della Polonia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d’esordio della sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«Rispetto al Mondiale in Russia qui c’è molta più tranquillità. Abbiamo una buona base e siamo giocatori esperti che giocano da tempo per club importanti. Ci sono giocatori giovani nella squadra, ma dobbiamo aiutarci a vicenda e indirizzare i nostri pensieri nella giusta direzione. Senti arrivare l’incontro. Questa è la fase decisiva».