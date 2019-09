Barison, autore del gol che ha deciso la partita tra Pordenone e Spezia in favore dei Ramarri, ha parlato nel post-partita

Alberto Barison, difensore del Pordenone e matchwinner della sfida contro lo Spezia, ha commentato la vittoria conquistata ai microfoni di Dazn.

«Sono contento, soprattutto per come è andata la partita, per i tre punti e per il gol. È un’emozione bellissima segnare davanti al nostro pubblico. Ringraziamo i tifosi perché non è facile venire ad Udine. Speriamo di ripagarli»