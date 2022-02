Ascolta la versione audio dell'articolo

Sergio Porrini ha detto la sua sulla situazione della Serie A e della Juventus, parlando anche della favorita

L’ex difensore di Milan, Juventus ed Atalanta, Sergio Porrini, intervistato da Juventusnews24, ha parlato della situazione dei bianconeri e ha espresso una sua opinione sulla favorita a vincere lo scudetto. Ecco le sue parole.

FAVORITA PER LO SCUDETTO – «L’Inter delle tre papabili è quella che ha l’organico più forte e quando è in condizione sa esprimere un calcio bello e allo stesso tempo cinico. La squadra di Inzaghi la vedo più forte rispetto a Napoli e Milan. Gli azzurri, a tratti, hanno espresso il calcio secondo me più bello del campionato, mentre la squadra di Pioli non molla mai e attraverso qualità, temperamento e unione del gruppo ottiene grandi risultati. Però ripeto, i nerazzurri sono avanti e chi sta dietro dovrà evitare gli errori commessi nel cammino. Sconfitte come quella del Milan con lo Spezia, con tutto il rispetto per queste squadre, non sono ammissibili. Se vuoi arrivare primo a fine stagione devi evitare di lasciare per strada certi punti».

SITUAZIONE JUVENTUS – « Per il quarto posto è ancora tutto apertissimo. Se la Juve avesse perso il discorso sarebbe rimasto comunque aperto, mancano ancora tante partite da giocare prima della fine del campionato. Avesse vinto, invece, addirittura pensavo che avrebbe potuto concludere una rimonta pazzesca fino ad arrivare al primo posto. Ma ora così, inevitabilmente, per lo scudetto è tutto più difficile. Dovessi dare delle percentuali, comunque, ad oggi vedo i bianconeri favoriti per un posto Champions».

