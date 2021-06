Portanova accusato di stupro: è tra i quattro indagati a Siena

Manolo Portanova, ora al Genoa ma cresciuto nelle giovanili della Juventus, sarebbe accusato di stupro. I dettagli

Brutta vicenda per Manolo Portanova. Il centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Juventus (e a gennaio passato al Genoa nell’affare Rovella) è stato accusato di stupro, come riportato da Tg Rai Toscana.

Il centrocampista sarebbero tra i quattro accusati a Siena per aver violentato una ragazza di 20 anni. Sono attesi aggionamenti sulla vicenda dopo il lancio della notizia per far luce sulla vicenda.