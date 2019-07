Porto, si pensa a Geronimo Rulli per sostituire Casillas

Porto, la società pensa a Geronimo Rulli della Real Sociedad per rimpiazzare Iker Casillas, reduce dall’infarto di maggio

L’infarto subito da Iker Casillas ha ovviamente compromesso la carriera calcistica dello storico portiere. Nonostante tutto, l’ex Real Madrid, sta proseguendo la preparazione iniziale coi Dragoes.

Al contempo, però, i lusitani si stanno guardando intorno per trovare un degno sostituto. Marca fa sapere come la società abbia individuato in Geronimo Rulli il profilo adatto. L’estremo difensore è attualmente in forza alla Real Sociedad.