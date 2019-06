Pradè Udinese, la lettera d’addio dell’ex direttore dell’area tecnica dei friulani: parole di affetto per tutti, soprattutto per i tifosi

Le strade di Daniele Pradè e dell’Udinese si dividono. L’ex direttore dell’area tecnica ha scritto una lettera di addio sul sito ufficiale dell’Udinese.

Ecco un estratto: «È stato un anno duro e faticoso, una di quelle annate in cui, se non hai una squadra forte fatta di uomini e atleti veri e professionali come la nostra, retrocedi. Grazie al Patron Gianpaolo. Per ultimo, ma primo nei miei pensieri, ci sei tu Popolo Friulano, che mi hai accolto come un amico».