Praet ambizioso: «Sono cresciuto, ma voglio di più». Inter e Roma avvisate

Denis Praet non spegne le sirene di mercato. Lancia un segnale a Roma ed Inter. Alla Samp è cresciuto e si trova bene, ma vuole di più

Denis Praet arrivò in sordina in Italia dall’Anderlecht ormai tre stagioni. Il belga classe 1994 ha dimostrato in questi anni di meritare la Serie A e lo conferma lui stesso nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista della Samp, tuttavia, nonostante si dichiari felice a Genova, non spegne le sirene di mercato e si conferma ambizioso. Ecco le sue parole: «C’è sempre la possibilità di fare qualcosa in più. Posso e voglio crescere ancora, ma qui sto bene e mi sento a casa mia. Il primo anno è stato difficile, ora sono un giocatore nuovo anche nella testa. Sono davvero molto felice così».