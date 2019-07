Praet Milan, Ferrero non fa sconti: «Devono pagare la clausola»

Il Milan pensa ancora a Dennis Praet. Il centrocampista può lasciare la Sampdoria ma per 26 milioni di euro

Il Milan continua a monitorare la pista Dennis Praet, pupillo di Marco Giampaolo. Il centrocampista vorrebbe raggiungerlo in rossonero ma il presidente Ferrero è stato chiaro: «Praet al Milan? Quando ce lo chiedono e ci danno i soldini ce lo mandiamo – riporta Tuttosport – Quanti milioni? 26».

Niente sconti all’amico Marco Giampaolo. Il numero uno doriano vuole il pagamento della clausola rescissoria. La valutazione di 26 milioni per Praet non rientra nei parametri stilati dal Milan per ciò che riguarda i prezzi dei cartellini. Se si farà qualcosa, si aspetterà agosto inoltrato per abbassare le pretese della Samp.