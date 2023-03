Precedenti Torino-Napoli: i numeri del match dell’Olimpico – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A il Torino affronterà il Napoli allo Stadio Olimpico. Ecco i precedenti della sfida

https://youtu.be/WdUtA3iSd6E

L’ultimo successo granata in casa del Lecce ha acceso gli entusiasmi: il Toro può competere per un posto in Europa. Al termine della gara in Salento, Ivan Juric ha dichiarato: “Siamo curiosi di vedere se faremo risultato contro un Napoli dell’altro mondo”.

Il Napoli arriva da un 2-0 sull’Atalanta illuminato da un gol di Kvaratskheila che Spalletti ha definito “alla Maradona”. Se gli azzurri proseguiranno con questo ritmo la festa scudetto sarà a inizio maggio.

