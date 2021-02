L’Everton ha vinto ad Anfield per la prima volta 27 settembre 1999. Il Liverpool di ha perso la sua quarta partita consecutiva

Complice la sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Everton, il Liverpool di Jurgen Klopp ha perso la sua quarta partita consecutiva in Premier League per la prima volta dal Dicembre 1923.

Al contrario, l’Everton ha vinto ad Anfield per la prima volta 27 settembre 1999. Tre punti che permettono ai Toffees di agganciare i Reds al sesto posto con una partita in meno.