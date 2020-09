Premier League, oggi si riparte: è caccia al Liverpool di Klopp

Premier League, oggi si riparte: è caccia al Liverpool di Jurgen Klopp. Chelsea, United, Arsenal e City vogliono tornare a vincere

Si riparte sempre dal vincitore: il Liverpool. La Premier League torna in campo alle ore 13.30 italiane con un bel derby londinese – uno dei tanti – tra Arsenal e Fulham. Esordio per Mikel Arteta sin dalla prima giornata, i gunners cercheranno di cancellare le ultime stagioni. Si pensa però ai reds di Jurgen Klopp, sul tetto d’Inghilterra dopo 30 anni: la caccia è aperta.

CITY E UNITED CI PROVANO – I riflettori sono tutti puntati sulle due squadre di Manchester, che quest’anno vorranno sicuramente rimettersi in gioco: la compagine di Guardiola non si è mossa molto sul mercato, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione ancora brucia. I red devils, invece, devono assolutamente tornare a dire la loro nel campionato più divertente nel mondo.

LONDON IS? – Come al solito sarà sfida nella sfida per le compagini londinesi. L’Arsenal arriva a questo inizio di campionato con ben due trofei in tasca, il Chelsea vuole invece far fruttare il mercato faraonico. Attenzione al solito Special One José Mourinho con il suo Tottenham, chissà di che colore sarà quest’anno il dominio londinesi. Intanto si riparte, appuntamento alle ore 13.30 con il classico lunch match.