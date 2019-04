Il Wolverhampton è da record: gli inglesi non commettono nemmeno un fallo nella partita contro il Brighton

In Premier League è successo qualcosa d’incredibile. Il Wolverhampton è riuscito in un’impresa singolare nel match contro il Brighton di sabato scorso. La squadra di Nuno Espirito Santo è riuscita a non commettere falli per tutto la durata della partita.

Una statistica destinata a far entrare gli Wolves nella storia del calcio inglese. Infatti, dall’inizio della stagione, il Wolverhampton non ha commesso fallo per un totale 6,064 minuti giocati. In Premier non succedeva dal 2003/2004.