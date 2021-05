Premier League: tornano i tifosi per le ultime due giornate di campionato

Ottime notizie per i tifosi delle squadre inglesi: la Premier League riaprirà gli stadi per le ultime due gare di campionato

La Premier League presto farà ritornare i tifosi allo stadio. La situazione della pandemia è sotto controllo in Inghilterra grazie alla campagna vaccinale di massa che ha consentito un repentino calo dei contagi.

Come annunciato dalla Premier League è al vaglio la proposta degli stadi aperti, con capienza ridotta, per le ultime due giornate di campionato: il 10 maggio il Governo elencherà le nuove misure per la fase 3.