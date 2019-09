Presentazione Babacar: «A Lecce per Liverani, il mio padre calcistico»

Presentazione Babacar: «A Lecce per Liverani, è il mio padre calcistico. Gol? Penso solo alla salvezza della squadra»

A Lecce è il grande giorno della presentazione di Babacar. Attaccante che, a parole, ha dimostrato di essersi subito calato nel contesto. «Ho parlato col mio procuratore in estate, dicendo che preferivo Lecce all’estero. Ho sposato questo progetto con grande determinazione. E poi c’è Liverani che mi conosce benissimo, lo considero come un padre. Mi ha tirato su dalla Primavera e mi ha fatto esordire».

Ha poi proseguito. «Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza, non penso al numero di gol. Il numero trenta? Una scelta casuale, è il mio numero preferito.Razzismo in Italia? Non do retta a queste cose, io vado avanti per la mia strada. Sono due o tre persone che si divertono a farlo: si potrebbe risolvere. Ma sul fermare le partite decidono gli arbitri».