Presentazione Pedro: «Fiorentina, sarò il tuo Ibrahimovic»

Presentazione Pedro, la promessa dell’attaccante brasiliano ai tifosi viola: «Fiorentina, sarò il tuo Ibrahimovic»

Giorno di presentazione per Pedro alla Fiorentina. «E’ stata una trattativa lunga, sono molto contento di trovarmi in un grande club come questo. Dal punto di vista fisico mi sento molto bene. La scelta di schierarmi contro la Juventus dipenderà da Montella, ma io sto bene perché l’ultimo infortunio è stato lieve e sono pronto per giocare».

Poi un termine di paragone importante. «Il mio punto di riferimento è Ibrahimovic, perché è un giocatore di grande qualità e di grande tecnica. Quando i miei agenti mi hanno parlato della Fiorentina sono stato subito molto soddisfatto vista la tradizione del club. La mia speranza è quella di fare una grande stagione qui visto anche che la società sta costruendo una grande squadra».