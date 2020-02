Primavera 1, Cagliari Torino 1-0: i granata di Sesia mai pericolosi, nemmeno nel finale in superiorità numerica

Si fa sempre più preoccupante lo scenario del Torino Primavera. Che ad Assemini, in casa del Cagliari secondo della classe, cade per 1-0 e vede sempre più vicina la zona retrocessione.

In terra sarda non basta il solito, attentissimo, Lewis. Perché i granata di Sesia non si rendono mai pericolosi, nemmeno nel finale di gara dopo l’espulsione di Contini, e cadono così di misura a causa della rete di Mas in avvio di ripresa.

CAGLIARI-TORINO 1-0

Marcatori: 60′ Mas.

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusumano (56′ Contini); Cossu (56′ Michelotti), Ladinetti, Kanyamuna (65′ Lombardi); Marigosu (85′ Conti); Mas, Gagliano (65′ Desogus). A disp. Atzeni, Piga, Acella, Aly, Iovu. All. Canzi.

Torino (3-5-2): Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini (46′ Cancellieri), Adopo (73′ Onisa), Sandri (69′ Favale), Greco, Kouadio (73′ Bongiovanni); Gonella, Klimavicius. A disp. Trombini, Enrici, Ricossa, Rotella, Garetto, Ibrahimi, Markovic, Mukiele. All. Sesia

Note: Espulso Contini (38′ st). Ammoniti Garetto, Porru e Gagliano.