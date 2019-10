Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la quarta giornata del campionato Primavera 1 tra Inter Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(dal nostro inviato allo stadio Breda di Sesto San Giovanni) – L’Inter di Armando Madonna non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la splendida vittoria in Catalogna contro il Barcellona. I nerazzurri guidano la classifica del campionato Primavera 1 a punteggio pieno e vorranno proseguire con questo ruolino di marcia ma contro troveranno una Juventus sulla scia dell’entusiasmo dopo il rotondo successo in Youth League. È il Derby d’Italia, è Inter-Juventus.

Sintesi Inter Juventus 1-0

3′ Gol Colombini – Grande azione di Squizzato che serve il più facile dei gol per Lorenzo Colombini che da due passi appoggia in rete

A conclusione del primo tempo

Inter Juventus 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 3′ Colombini

Inter (3-5-2): Pozzer; Kinkoue, Ntube, Pirola; Gianelli, Squizzato, Agoume, Schirò, Colombini; Mulattieri, Fonseca. A disp. Stankovic, Tononi, Vaghi, Moretti, Burgio, Sami, Attys, Verroni, Lindkvist, Gnonto. All. Madonna.

Juventus (4-3-1-2): Israel; Leo, Gozzi, Riccio, Anzolin; Ahamada, Tongya, Ranocchia; Fagioli; Sene, Moreno. A disp. Garofani, Raina, Vlasenko, Verduci, De Winter, Leone, Francofonte, Stoppa, Da Graca, Sekulov, Petrelli. All. Zauli.