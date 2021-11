Primavera 1, si riparte con la nona giornata: le gare in programma

Il programma della nona giornata di Primavera 1. Si parte già oggi con due grandi partite alle 15:00. Ecco le gare nel dettaglio

Il campionato Primavera 1 riparte alla grande dopo la pausa nazionali. Oggi pomeriggio si parte con la 9° giornata, in programma grandi sfide sia per quanto riguarda la parte alta che le delicata zona bassa della classifica. Spicca in primo piano la gara di oggi alle 15:00 tra Milan e Juventus che apre questo week-end. Una grande classica del calcio italiano che mette di fronte i rossoneri, una delle squadre più in difficoltà del campionato, ed i bianconeri terzi in classifica. In contemporanea si giocherà Atalanta-Cagliari, con i bergamaschi, grande delusione fin qui, a caccia di una vittoria importante.

Si parte con il botto anche nella giornata di domani con ben due derby. Alle 11:00 va in scena la stracittadina ligure tra Sampdoria e Genoa, rispettivamente 11° e 5° in classifica ma divise da soli 3 punti, mentre ancor più equilibrato è lo scontro toscano tra Empoli e Fiorentina, antipasto della prossima Supercoppa Primavera. Una graduatoria cortissima nelle zone alte in cui ogni scontro diretto può essere fondamentale. In quest’ottica è interessantissimo lo scontro tra le due rivelazioni di questo avvio, Torino e Napoli, che puntano ad essere tra le outsider della corsa alla zona play-off.

Cerca riscatto l’Inter di Cristian Chivu dopo due gare senza vittoria. I nerazzurri giocano in casa di un Sassuolo sfortunato e volenteroso di risalire la china dal quartultimo posto. La capolista Roma ospita il Bologna per continuare la sua corsa in solitaria nel posticipo del lunedì che chiuderà questa giornata. Prima spazio a due gare delicatissime per la corsa salvezza: Lecce-Spal e Pescara-Hellas Verona.

9° GIORNATA, IL PROGRAMMA

Atalanta – Cagliari, Venerdì 19/11 ore 15:00

Milan – Juventus, Venerdì 19/11 ore 15:00

Genoa – Sampdoria, Sabato 20/11 ore 11:00

Sassuolo – Inter, Sabato 20/11 ore 13:00

Empoli – Fiorentina, Sabato 20/11 ore 15:00

Torino – Napoli, Domenica 21/11 ore 10:45

Lecce – Spal, Domenica 21/11 ore 12:00

Pescara – Verona, Lunedì 22/11 ore 13:00

Roma – Bologna, Lunedì 22/11 ore 15:00

CLASSIFICA (8^ GIORNATA)

1. Roma 20

2. Fiorentina 16

3. Juventus 15

4. Torino 14

5. Genoa 13

6. Empoli 13

7. Napoli 13

8. Inter 12

9. Cagliari 12

10. Spal 11

11. Sampdoria 10

12. Verona 10

13. Lecce 8

14. Atalanta 8

15. Sassuolo 7

16. Bologna 7

17. Milan 5

18. Pescara 4