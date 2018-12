La Primavera dell’Inter fa il suo, ma gli Spurs battono il Barça: addio Youth League

Ironia della sorte, alla Primavera dell’Inter serviva un pareggio o una sconfitta degli inglesi per passare il girone, che invece hanno vinto contro il Barcellona

L’Inter spera che il destino stasera sia diverso da quello capitato alla Primavera nerazzurra a cui serviva una sconfitta o un pareggio del Tottenham contro il Barcellona per passare i gironi. Invece nulla di tutto ciò. Troy Parrot e Richards regolano i catalani con un secco 0-2 e volano agli ottavi della Youth League. Poco da recriminare per i ragazzi di Madonna che nel primo pomeriggio avevano fatto il loro, schiantando il PSV Eindhoven per 3-0 grazie alle reti di Adorante, Roric e Colidio. La classifica finale parla chiaro: Barcellona 11, Tottenham 9, Inter 7 e PSV 5. Icardi e compagni sperano in un risultato favorevole tra qualche ora.