Primavera, dopo il Milan retrocede ai playout anche il Genoa: sono loro le nobili decadute dei vivai italiani

Salvo all’ultimo minuto in Serie A, ma mestamente retrocesso nel campionato Primavera 1. A tutti i livelli, insomma, l’ultima per il Genoa non è certo stata una stagione da ricordare. Cadendo nel playout contro l’Empoli, infatti, il Grifone al pari di Udinese e Milan è scivolato in Primavera 2.

Per rossoblù e rossoneri, in particolar modo, il verdetto segna una chiara inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. Quando le due società, ora nobili decadute del vivaio, raccoglievano con regolarità soddisfazioni e risultati. Uno scenario spazzato via dalla dolorosa retrocessione nella categoria più importante per lanciare i giovani verso il professionismo.