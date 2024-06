Le prime pagine dei giornali inglesi dopo il brutto pareggio dell’Inghilterra contro la Slovenia, che vale però la qualificazione

Le prime pagine dei giornali inglesi di oggi sono tutte per il brutto pareggio dell’Inghilterra con la Slovenia, che è comunque bastato per qualificarsi da primi in classifica nel gruppo C degli Europei. I titolisti di sua maestà ci vanno giù pesanti con la nazionale dei Tre Leoni, indicandoli come lenti, noiosi e sdentati. Una corsa al gioco di parole più crudele sui tabloid, che vede vincere il Sun: che rielabora il titolo di una canzone degli Oasis, che diventa “What’s the scorey? Yawning Glory” (Quanto è il risultato? Sbadigliando gloriosamente), con tanto di tifoso addormentato sugli spalti. Ecco le prime pagine.