Probabili formazioni Atalanta Inter: in palio il secondo posto. Ilicic e Palomino out, Conte non ritrova Sensi

Un secondo posto che può valere molto per entrambe, anche se l’Atalanta vuole entrare nella storia. Sabato sera al Gewiss Stadium ci sarà un’occasione incredibile per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che cercheranno di chiudere al meglio un’annata incredibile. L’Inter, però, non vuole lasciare tutta la festa a Gomez e compagni.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Ancora out Josip Ilicic, anche Palomino potrebbe rimanere fuori dai convocati in vista della sfida di domani sera. Spazio al solito 3-4-1-2, in difesa torna anche Toloi dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori dal match contro il Parma. Zapata andrà a fare coppia con Gomez in attacco, Pasalic si posizionerà sulla trequarti.

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri arrivano a questa sfida senza Sensi e Vecino. Conte confermerà molto probabilmente il 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, con Barella, Brozovic e Eriksen in mediana.

Probabili formazioni Atalanta Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilicic, Palomino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sensi, Vecino