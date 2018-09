Probabili formazioni Portogallo-Italia: Mancini si affida sempre al 4-3-3, ma inserisce Chiesa e Belotti al posto di Balotelli e Insigne. Confermato Jorginho in regia

Dopo il pareggio con la Polonia, raggiunto solamente nel finale, per l’Italia è di nuovo il momento di scendere in campo. Domani sera infatti affronterà il Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo allo stadio Da Luz di Lisbona. Gli azzurri non possono più sbagliare, senza una vittoria, si complicherebbe non poco la corsa al primo posto del girone. Servirà però un’atteggiamento diverso rispetto a quello svogliato del primo tempo di Bologna se si vorrà concludere con i tre punti questo primo turno di Nations League. L’avversario è sicuramente di livello, per questo motivo Mancini dovrà essere bravo a tirare fuori il meglio dai propri giocatori.

QUI ITALIA: Come detto c’è bisogno di una squadra diversa per cercare di avere la meglio sui lusitani. Per questo motivo il Mancio ha in mente alcuni cambi strategici, in ogni parte del campo. La difesa è quasi interamente confermata, eccezion fatta per l’impreciso Biraghi, che verrà sostituito dal terzino del Genoa, Criscito. Il centrocampo è stato quello che ha dato maggiori problemi nella sfida con la Polonia. Si salva solo Jorginho, autore del gol del pareggio. A fianco a lui questa volta ci saranno Giacomo Bonaventura, che molto bene ha fatto a gara in corso venerdì sera, e il neo giallorosso Cristante. In fine una mezza rivoluzione anche in attacco. Balotelli e Insigne perdono il posto in virtù delle pessime prestazioni offerte contro Zielinski e compagni. Al loro posto ecco Belotti e Chiesa, insieme a Bernardeschi.

QUI PORTOGALLO: La squadra di Fernando Santos fa il suo esordio in questa Nations League. Senza Cristiano Ronaldo i lusitani perdono molto, ma restano comunque un avversario temibile. Sarà 4-3-3 con Rui Patricio in porta. Pepe e Neto centrali, con Cancelo e Rapha Guerreiro sugli esterni. William Carvalho, Bruno Fernandes e Renato Sanches comporranno il terzetto di centrocampo. Le chiavi dell’attacco, invece, sono affidate all’ex Milan, Andrè Silva, affiancato da Bernardo Silva e Guedes.

Probabili formazioni Portogallo-Italia

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Neto, Pepe, Guerreiro; Fernandes, Carvalho, Sanchez; Bernardo Silva; Andrè Silva, Guedes. All. Santos

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini