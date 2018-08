Probabili formazioni Roma-Atalanta: le scelte di Di Francesco e Gasperini

Probabili formazioni Roma-Atalanta, 2ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida dell’Olimpico

La vittoria di Torino è arrivata, quasi a tempo scaduto. Ma la Roma può e deve fare decisamente di più. La condizione migliore è ancora lontana, ma i giallorossi contro l’Atalanta non possono concedersi pericolose pause che rischiavano di costare al cospetto dei granata. La Dea, in questo senso, può davvero diventare un osso durissimo: i nerazzurri stanno bene, lo hanno ampiamente dimostrato in campionato contro il Frosinone e in Europa League contro il Copenaghen. Ed è per questo che potrebbero creare non pochi problemi alla truppa di Eusebio Di Francesco, che si affida alla vena di Dzeko. E alla freschezza di Kluivert, che ha spaccato la partita del Grande Torino della settimana scorsa. Sarà un posticipo equilibratissimo, che verrà deciso dagli episodi: chi fa meno errori porta a casa l’intera posta in palio.

QUI ROMA – Da valutare a Trigoria le condizioni di Diego Perotti, assente a Torino per un problema alla caviglia. Convocabile Nzonzi, ma siederà in panchina, visto che da poco ha iniziato ad allenarsi con il gruppo.

QUI ATALANTA – Mister Gasperini chiamato ancora a scegliere tra Gollini e Berisha tra i pali, ma il primo sembra favorito sull’albanese. In attacco il partner di Gomez verrà scelto tra Zapata e Barrow. Indisponibili Tumminello e Ilicic. E al posto di Palomino potrebbe ancora giocare mancini.

Probabili formazioni Roma-Atalanta (Lunedì ore 20.30)

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Roma-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc,smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.