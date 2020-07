Probabili formazioni Roma-Parma: Carles Perez con Dzeko, c’è Gervinho

Probabili formazioni Roma-Parma: le possibili scelte di Fonseca e D’Aversa per il match valido per la 31esima giornata di Serie A

Un periodo negativo per la Roma, che dopo aver perso con l’Udinese a sorpresa, è stata sconfitta anche dal Napoli al San Paolo. La squadra di Fonseca deve rialzare la testa per continuare a sperare in un posto in Europa League, e l’occasione giusta si presenta contro il Parma. Momento poco fortunato anche per i crociati, che dopo aver perso con l’Inter sono usciti sconfitti anche contro Verona e Fiorentina. Una sfida decisiva, dunque, da entrambe le parti. Ecco le probabili formazioni.

COME ARRIVA LA ROMA – Momento negativo per i giallorossi, che vogliono rialzare la testa. Nessuno squalificato per il match, mentre gli indisponibili di Fonseca sono tre: Cetin Juan Jesus e Smalling.

COME ARRIVA IL PARMA – Tre sconfitte consecutive per il Parma, che ora vuole tornare a far bene in campionato. D’Aversa potrà contare sulla squadra al completo: nessuno squalificato e nessuno infortunato.

Probabili formazioni Roma Parma

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Lo. Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.